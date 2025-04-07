Снежный покров Москве вырастет до 15 сантиметров
На дорогах столицы — десятки ДТП. Улучшений погодных условий ждут и сотни пассажиров в аэропортах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru
Одной из причин ряда аварий в Москве могла стать гололедица. Москву и область накануне накрыл сильнейший за почти 30 лет снегопад. Коммунальные службы не справлялись со снегопадом. Из-за перепада температур дороги покрылись скользкой кашей. Теперь водители массово занимают очереди в шиномонтаж. Во время теплой погоды многие успели поменять зимнюю резину на летнюю. Репортаж — корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.
Это первые кадры после столкновения двух автобусов на юго-западе Москвы. В момент удара в салоне было много пассажиров, в том числе и детей. Пассажиры выбирались из салона через окно, водитель от полученных травм не мог подняться. Всего пострадали семь человек.
В Москву после теплых дней вновь пришла настоящая зима. Многие водители к этому оказались не готовы — на дорогах была гололедица. Как результат, десятки аварий. На трассе М4 перевернулся грузовик, на М12 по принципу домино столкнулись сразу пять автомобилей. Дорожные службы не справляются.
Те водители, кто уже переобулся в летнюю резину, срочно едут обратно в автосервис.
«Сегодня ночью человек обратно переобувался». Три дня назад переобули на лето и сегодня обратно переобувался», — жалуется Алексей Петров, сотрудник автосервиса.
«Зимой лучше ездить на зимней резине, летом — на летней, но здесь Москва. Никогда не понятно, что происходит», — говорит один из водителей.
Улучшений погодных условий ждут сотни пассажиров в аэропортах — по меньшей мере десять рейсов отменены, у многих испорчен отпуск.
Алина планировала лететь в Дубай.
«Мы пять часов просидели в самолете. Все ездили-ездили по посадочной полосе. В итоге нас сняли с рейса и мы практически сутки ждем следующий рейс», — рассказывает девушка.
Причина такой аномалии в апреле — циклон Зион, который накрыл снегом Москву и всю центральную часть России.
Последний раз такой снегопад был аж в 1998 году. По словам синоптиков, сегодня осадков выпадет столько, сколько бывает за целый месяц. И ждать, что Зион в ближайшие дни отступит — не стоит, говорят метеорологи.
Только вот аграриев такой прогноз вряд ли успокоит: из-за циклона и холодов под угрозой урожай. Многие посевы такие перепады температуры просто не переживут.
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