«Не смей выйти замуж за актера»: Валерий Сюткин ищет мужа для 27-летней дочери

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Певец Валерий Сюткин ищет мужа для 27-летней дочери Виолы

«Не смей выйти замуж за актера»: Валерий Сюткин ищет мужа для 27-летней дочери

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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По мнению артиста, поиск мужчины сегодня — настоящая проблема.

Заслуженный артист России Валерий Сюткин озадачен — его 27-летняя дочь Виола все еще не замужем. У музыканта четверо детей от разных браков, старшей — 44 года, младшему четыре, есть и любимая внучка Василиса. Вот только одна из дочерей никак не может найти спутника жизни.

Виола работает заведующей театральной труппой и продюсером фестиваля искусств «Черешневый лес». Отец гордится успехами наследницы, но желает ей и счастья в личной жизни. Нет достойных ухажеров, уверен Сюткин, поэтому девушка все еще одинока.

«Да вот с мужчинами сейчас проблема. Дочка говорит, что они алчные и расчетливые. Она работает в театре, я ей говорю: „Не смей выйти замуж за актера», — рассказал артист журналистам KP.RU.

Валерий Сюткин с гордостью говорит о своих детях. Он считает своих наследников «самодостаточными и приличными» людьми и подчеркивает — все живут, работают и занимаются бизнесом в России. Музыкант также уверен, что у каждого должно быть много детей. И много поводов радоваться их успехам.

Артист начал карьеру участником нескольких любительских музыкальных коллективов, после службы в армии попал в известную группу «Телефон». Работал барменом, грузчиком и проводником, занимался сольным творчеством, а позже попал в «Браво».

Ранее 5-tv.ru писал о самых скандальных выходках группы за 40 лет существования.

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