Момент атаки украинского беспилотника на авто в Шебекино попал на видео

В этот же день в Белгородской области пять человек подорвались на мине.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белогородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе Шебекино атаке подвергся легковой автомобиль. Момент атаки попал на видео, оно появилось в распоряжении 5-tv.ru.
Находившаяся в машине женщина с сотрясением головного мозга и множественными открытыми ранами лица и шеи была доставлена в областную клиническую больницу.
В больницу Грайворонского городского округа самостоятельно обратились двое мужчин с закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузией и сотрясением головного мозга. Один из них был ранен в результате атаки дрона в поле между поселками Чапаевский и Горьковский.
Второй пострадавший получил ранение также при взрыве дрона накануне в селе Безымено. Мужчина не сразу почувствовал недомогание и обратился в больницу только на другой день.
После оказанной медицинской помощи оба пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение.
Ранее в этот день пять человек подорвались на мине в Шебекино. В числе раненых — бойцы самообороны и оператор телеканала «Россия 24». Он пострадал больше всех, получив осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Сейчас мужчина находится в Шебекинской ЦРБ, его состояние оценивается как тяжелое.
Еще один пострадавший с ранениями конечности госпитализирован в больницу Белгорода. У третьего медики диагностировали контузию, еще двое раненых отпущены домой после оказания первой помощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в небе над Белгородской областью сбили управляемую ракету «Нептун» и два беспилотника.
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