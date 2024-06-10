Момент атаки украинского беспилотника на авто в Шебекино попал на видео

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 595 0

В этот же день в Белгородской области пять человек подорвались на мине.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белогородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Шебекино атаке подвергся легковой автомобиль. Момент атаки попал на видео, оно появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Находившаяся в машине женщина с сотрясением головного мозга и множественными открытыми ранами лица и шеи была доставлена в областную клиническую больницу.

В больницу Грайворонского городского округа самостоятельно обратились двое мужчин с закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузией и сотрясением головного мозга. Один из них был ранен в результате атаки дрона в поле между поселками Чапаевский и Горьковский.

Второй пострадавший получил ранение также при взрыве дрона накануне в селе Безымено. Мужчина не сразу почувствовал недомогание и обратился в больницу только на другой день.

После оказанной медицинской помощи оба пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение.

Ранее в этот день пять человек подорвались на мине в Шебекино. В числе раненых — бойцы самообороны и оператор телеканала «Россия 24». Он пострадал больше всех, получив осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Сейчас мужчина находится в Шебекинской ЦРБ, его состояние оценивается как тяжелое.

Еще один пострадавший с ранениями конечности госпитализирован в больницу Белгорода. У третьего медики диагностировали контузию, еще двое раненых отпущены домой после оказания первой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в небе над Белгородской областью сбили управляемую ракету «Нептун» и два беспилотника.

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