Суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпера из Грузии за наемничество

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Девушка принимает участие в украинском конфликте с 2022 года.

Суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпера из Грузии за наемничество

Фото: www.globallookpress.com

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Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать уроженку Грузии Русудан Иванеишвили. Соответствующая информация приводится в электронной базе данных суда.

«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили Р. удовлетворено 11.06 2024 года», — говорится в картотеке.

В ней также указывается, что Иванеишвили заочно предъявлено обвинение по по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Как пишет ТАСС, Иванеишвили после школы поступила на службу в Вооруженные силы Грузии, где прошла снайперскую подготовку. С 2022 года она принимает участие в украинском конфликте в рядах «Грузинского национального легиона». Отмечается, что она, вероятно, применяла пытки к пленным.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наемника ВСУ из Колумбии обманом загнали на передовую. Киевский режим заманивает иностранцев предложением высокооплачиваемой работы, а затем отправляет их на убой.

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