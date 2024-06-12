Бриг «Россия» провел первую репетицию в акватории Невы по новому маршруту

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Пятый канал
Пятый канал 20 0

Он отработал путь для водно-пиротехнического шоу «Алые паруса».

Бриг «Россия» провел первую репетицию в акватории Невы по новому маршруту

Фото: 5-tv.ru

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Сразу два разведенных моста, более длинный маршрут вдоль Дворцовой набережной и новая финальная точка. Бриг «Россия» провел первую репетицию в акватории Невы.

Сегодня ночью бриг «Россия» отработал новый маршрут для водно-пиротехнического шоу «Алые паруса».

Он вошел в створ Троицкого моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной, вошел в Дворцовый и за мостом в новой точке совершил свой изящный разворот. После чего отправился обратным курсом.

Проход корабля по этому участку Невы — ювелирная работа всей команды. Его скорость в ключевой момент праздника — до 8 узлов или 15 километров в час. А потому каждый раз команда проводит все новые и новые улучшения технического состояния, увеличивает работоспособность всех механизмов брига, чтобы пройти маршрут в главную для всех выпускников ночь с максимальной точностью.

Накануне первой репетиции на бриге установили световое оборудование, чтобы 28 июня белоснежный корабль предстал перед зрителями во всей красе. Детали световых декораций по традиции держатся организаторами шоу в секрете.

Сегодня вечером, в День России, бриг выйдет на повторную тренировку с поднятыми парусами и частично включенной подсветкой. Основные элементы декораций будут включены только на генеральной репетиции.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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