«Масштабный спортивный праздник»: Путин открыл Игры БРИКС 2024

Президент отметил, что Игры продемонстрируют торжество ценностей спорта.

Президент РФ Владимир Путин открыл Игры БРИКС 2024, которые стартуют в России. В своем обращении он пожелал удачи участникам, а также назвал сами соревнования масштабным спортивным праздником.

«Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта», — сказал глава государства.

Он также добавил, что Игры смогут стать примером того, как должна проходить честная борьба, когда у каждого участника есть равные возможности на победу.

Путин также отметил, что в БРИКС входят суверенные страны, которые активно развиваются, но не забывают про свою самобытность. Все они открыты к взаимодействию и показывают свое партнерское отношение, доверяют друг другу и уважают.

К слову, заметил он, Игры пройдут в не менее самобытном и гостеприимном городе Казань, а также в Москве. Они продлятся две недели и объединят более трех тысяч атлетов из порядка 100 стран мира.