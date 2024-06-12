«Масштабный спортивный праздник»: Путин открыл Игры БРИКС 2024

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Владимир Путин открыл Игры БРИКС 2024

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Президент отметил, что Игры продемонстрируют торжество ценностей спорта.

Президент РФ Владимир Путин открыл Игры БРИКС 2024, которые стартуют в России. В своем обращении он пожелал удачи участникам, а также назвал сами соревнования масштабным спортивным праздником.

«Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта», — сказал глава государства.

Он также добавил, что Игры смогут стать примером того, как должна проходить честная борьба, когда у каждого участника есть равные возможности на победу.

Путин также отметил, что в БРИКС входят суверенные страны, которые активно развиваются, но не забывают про свою самобытность. Все они открыты к взаимодействию и показывают свое партнерское отношение, доверяют друг другу и уважают.

К слову, заметил он, Игры пройдут в не менее самобытном и гостеприимном городе Казань, а также в Москве. Они продлятся две недели и объединят более трех тысяч атлетов из порядка 100 стран мира.

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