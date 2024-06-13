Минобороны РФ показало кадры электронных ракетных пусков на учениях ядерных сил

Российские военные осуществили электронные ракетные пуски в рамках учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, предоставив видео с военных мероприятий.

«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район. И осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили о выходах в море экипажей Военно-морского флота России. Личный состав был задействован в патрулировании назначенного района.

Учения ядерных сил 9 мая анонсировал президент России Владимир Путин. Тогда он заявил, что мероприятий пройдут в три этапа, на втором к российским военным присоединились военнослужащие армии Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Шойгу объяснил проведение учений ядерных сил России.