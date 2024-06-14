Элита российских войск: легендарной дивизии Дзержинского исполняется 100 лет

В честь векового юбилея в составе Росгвардии состоялась торжественная церемония гашения марок.

Отпраздновать вековой юбилей готовится Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского. В годы Великой Отечественной войны не части защищали Москву.

Особой страницей в боевой летописи дивизии стали ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и восстановление конституционного порядка на территории Чечни.

В честь элитного подразделения в составе Росгвардии состоялась торжественная церемония гашения марок. На них — геральдический знак дивизии, а на полях почтового блока — летопись подвигов легендарного соединения. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

С первого взгляда ясно — работают профессионалы высочайшего класса. Четкие команды, слаженные действия — это военнослужащие центра спецназначения «Витязь» в составе дивизии имени Дзержинского.

Пулеметчик и сразу несколько автоматчиков открывают огонь одновременно. При такой плотной стрельбе, конечно, никаких шансов у противника нет.

Сегодня противник условный. По легенде, на росгвардейцев сбрасывают гранату. Один из бойцов «ранен», его относят в укрытие, оказывают помощь.

Основной профиль этих специалистов — борьба с терроризмом и спасение заложников. Это — самое сложно, что может быть в контактном бою, когда на кону жизнь беззащитных людей, а врага необходимо уничтожить.

В элитном подразделении со строжайшим отбором есть те, кто выделяются даже среди лучших — обладатели краповых беретов. Традиция по проведению испытаний на право на ношение зародилась именно в дивизии Дзержинского. Символ доблести, отваги и цель каждого бойцы спецназа.

«Когда у человека все мышцы отказываются от работы, и только усилием воли он заставляет себя идти к заветной цели, выполнять задачу, двигаться к краповому берету — это дорого стоит, это как раз оценивается!» — говорит начальник ЦСН «Витязь» Росгвардии, герой России Александр Белоглазов.

Подполковник с позывным «Боевик» — из семьи военных. Его отец — тоже офицер спецназа. Когда он получал свой краповый берет, тогда и зародилась мечта последовать примеру.

«Мне около восьми лет было. С восьми лет я к этому шел. Естественно, у меня есть определенные цели. Главное — сохранить тот потенциал, который ты в себе несешь», — говорит офицер ЦСН «Витязь» Росгвардии с позывным «Боевик».

Бойцы спецназа — элита войск. А всего военнослужащих в дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — более десяти тысяч. У каждого из них своя важная миссия. Инженеры готовятся к подрыву взрывоопасного предмета, артиллеристы демонстрируют работу минометного расчета. Они на полигоне оттачивают навыки, полученные в зоне СВО.

В соединении есть и свой кинологический центр — больше 100 собак. Здесь животных тренируют, ухаживают, в случае необходимости оказывают помощь.

В питомнике — очередное пополнение. Сейчас бельгийским овчаркам всего месяц, но всего через пару лет весить они будут 35 килограммов. Их первое обучение начнется совсем скоро.

С момента создания дивизия выполняла задачи государственной важности. Во время Великой отечественной соединения на передовой обороняли Москву, охраняли важнейшие линии правительственной связи, задерживали вражеских диверсантов.

После 1945-го личный состав принимал участие в ликвидации банд на Западной Украине, в Прибалтике… В честь 100-летнего юбилея ветераны обращаются с напутствием к нынешним воинам-дзержинцам.

«Я бы пожелал, конечно, быть верными военной присяге, воинскому долгу. И чтобы они дорожили своей честью и совестью, ибо в случае ее утраты ее купить невозможно ни в одном супермаркете. Поэтому пусть нынешнее поколение продолжает традиции старших поколений и гордится славою дивизии!» — сказал полковник Росгвардии в отставке, бывший начальник отдела кадров дивизии имени Дзержинского.

Сегодня военнослужащие дивизии имени Дзержинского не только борются с терроризмом, экстремизмом, но и охраняют важные государственные объекты, а также обеспечивают общественный порядок в Москве и Московской области. И спустя век после основания задачи легендарного соединения практически не изменились.