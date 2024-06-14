Мошенник обманул отца Филиппа Киркорова на 3,5 миллиона рублей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 46 0

Бедрос Киркоров подал в ОВД на мошенника, который украл 3,5 миллиона рублей

Мошенник обманул отца Филиппа Киркорова на 3,5 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Вор втерся в доверие к 91-летнему артисту и взял у него в долг деньги.

Народного артиста РФ Бедроса Киркорова обокрали почти на четыре миллиона рублей, об этом сообщил адвокат певца Олег Кулагин 5-tv.ru.

Отец Киркорова подал заявление в ОВД по Тверскому району на привлечение к уголовной ответственности Санасара Басенцяна по статье 159 УК РФ за мошенничество.

Еще в прошлом году Басенцян взял долг у артиста и обещал вернуть в октябре, но так это и не сделал, а потом и вовсе скрылся.

Оказывается с мошенником Киркоров даже успел стать друзьями. Басенцян рассказывал, что является успешным бизнесменом в сфере строительства. Приглашал Киркорова в рестораны, они регулярно созванивались, виделись несколько раз в месяц и у них возникли доверительные отношения. Из-за этого Киркоров не придал особого значения просьбе своего «друга» и так долго ждал, пока тот вернет долг.

«В настоящее время известно, что Санасар Басенцян в марте 2024 года по решению суда признан банкротом. Кроме того, на него не оформлено никакого имущества, нет банковских счетов. Есть все основания полагать, что Басенцян не планировал отдавать долг», — рассказал Олег Кулагин.

По его словам, это может быть спланированным мошенничеством по классической схеме: сначала втереться в доверие, потом взять деньги и скрыться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бедрос Киркоров скучает по своим внукам, которые уехали учиться за границу.

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