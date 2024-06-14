Количество пострадавших растет? Охранники Байдена жалуются на пса президента

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 20 0

Охранники Байдена жалуются на пса президента, пострадали уже 24 человека

Количество пострадавших растет? Охранники Байдена жалуются на пса президента

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Нападения на людей произошли во время прогулок американского лидера с немецкой овчаркой.

Нападения на охранников американского президента Джо Байдена совершила немецкая овчарка лидера США по кличке Коммандер. Отмечается, что пострадали не менее 24 человек.

«Немецкая овчарка напала по меньшей мере на 24 сотрудников Белого дома в период с октября 2022 по июль 2023 года», — сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что инциденты произошли во время прогулок Байдена с его псом. Из этого следует, что американский президент был свидетелем каждого из нападений.

Один из сотрудников рассказал, что собака укусила его несколько раз минувшей осенью. На его пиджаке осталось несколько дырок.

Известно также, что охранники неоднократно требовали надеть на собаку намордник. В администрации президента от «производственных травм» пытались откреститься, заявляя, что собака находится в стрессовой ситуации, так как вечно вынуждена защищать своего хозяина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский кинолог дал Байдену несколько советов по воспитанию овчарки.

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