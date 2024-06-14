«У жизни свои правила»: Анна Седокова перенесла экстренную операцию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Певица Седокова перенесла экстренную операцию

«У жизни свои правила»: Анна Седокова перенесла экстренную операцию

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Знаменитость должна была вручать награду, однако здоровье подвело ее в самый подходящий момент.

Анна Седокова не смогла попасть на музыкальную премию из-за срочной операции. Об этом певица рассказала подписчикам в соцсети.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда не еду», — поделилась знаменитость.

Седокова также опубликовала фото больничной палаты и себя в том самом алом платье, в котором собиралась появиться на мероприятии.

Фото: Instagram* / annasedokova

В комментарии журналистам певица сказала, что теперь ей понадобится время для восстановления, и попросила пока не беспокоить ее. При этом она не раскрыла, какое именно хирургическое вмешательство ей пришлось перенести, пообещав позже «поделиться опытом».

«Как часто в жизни бывает, в самый неподходящий момент произошла вынужденная госпитализация. Сделали операцию, необходимо достаточно длительное восстановление, постельный режим и спокойствие. Я пока не готова это обсуждать. Хочу восстановиться, набраться сил на эту жизнь и, возможно, потом поделюсь своим опытом. Сегодня прошу поддержки, понимания и приватности. Берегите себя!» — сказала Седокова изданию VOICE.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова по дороге в Петербург осудила других пассажиров поезда за «некрасивую» обувь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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