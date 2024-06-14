Машина на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила пешеходов в Благовещенске

Автомобиль в Благовещенске Амурской области на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, в результате есть пострадавшие. Кадры распространились в социальных сетях.

По информации источника 5-tv.ru, авария произошла на улице Василенко. Минивен въехал в мотоцикл, а затем оказался на тротуаре. По некоторым данным, есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, сообщается, что водитель минивена мог быть пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария с участием школьного автобуса произошла на 132-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк.