Машина на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила пешеходов в Благовещенске
Кадры распространились в социальных сетях.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Автомобиль в Благовещенске Амурской области на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, в результате есть пострадавшие. Кадры распространились в социальных сетях.
По информации источника 5-tv.ru, авария произошла на улице Василенко. Минивен въехал в мотоцикл, а затем оказался на тротуаре. По некоторым данным, есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, сообщается, что водитель минивена мог быть пьян.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария с участием школьного автобуса произошла на 132-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк.
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