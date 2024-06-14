Был пьян: сбивший толпу в Благовещенске водитель не справился с управлением

Среди погибших в результате аварии есть дети.

Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Благовещенске, которую устроил нетрезвый водитель. Об этом сообщает пресс-слжуба Следственного управления Следственного комитета по Амурской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, на въезде в город водитель минивена, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где в тот момент находились пешеходы. Несколько человек погибли на месте, среди них есть дети. Пострадавшие доставлены в больницу, медики оказывают им помощь.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части шестой статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

На месте продолжают работу следователи, они установят все обстоятельства смертельной аварии. Проверку организовала и прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жуткое ДТП произошло на трассе в подмосковном Одинцово. В результате аварии погибли три человека — двое взрослых и 12-летний ребенок.