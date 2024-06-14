«Сам не решает»: в Киеве объяснили, почему Зеленский не принимает план Путина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 543 0

Бондаренко: Зеленский не принимает план Путина из-за своей несамостоятельности

«Сам не решает»: в Киеве объяснили, почему Зеленский не принимает план Путина

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Глава киевского режима ранее отверг мирный план российского лидера, назвав его «ультиматумом».

Глава киевского режима Владимир Зеленский* не обладает самостоятельностью, чтобы принять мирное предложение российского президента Владимира Путина. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала.

«Есть две причины (отказа от мирного плана Путина. — Прим. Ред.). Первая — это психологические особенности Зеленского. Вторая причина — это несамостоятельность Зеленского и Украины в данной войне. Мы не можем сами решать за себя вопрос нашего будущего», — пояснил эксперт.

По словам Бондаренко, глава киевского режима не уполномочен заключать мирные соглашения с Россией, так как конфликт на Украине — это «не его собственная война».

В интервью каналу Sky TG24 на полях саммита G7 Зеленский назвал мирное предложение Путина «ультиматумом» и заявил, что Россия «выдвигала и раньше» подобные предложения.

Российский лидер на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также подвергнуться денацификации и демилитаризации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с 5-tv.ru отметил, что Украине нужно задуматься о мирном предложении президента России Владимира Путина.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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