Зеленский же назвал инициативу ультиматумом.

Украине нужно задуматься о мирном предложении президента России Владимира Путина. Оно глубокое и конструктивное, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с 5-tv.ru.

Представитель Кремля отметил, что заявления президента России содержали именно мирную инициативу по урегулированию конфликта. Песков также указал на то, что ситуация изменилась после отказа киевского режима вести переговоры весной 2022 года. Так, к России в результате референдума присоединились новые территории, как отметил и Путин.

«Украинской стороне нужно задуматься, но это — действительно мирное предложение Путина. Там речь идет и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности, это комплексное, очень конструктивное предложение», — сказал Песков.

На встрече с руководством МИД России Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, чтобы создать для Украины внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также необходима ее денацификация и демилитаризация.

Президент Украины Владимир Зеленский* назвал мирное предложение ультиматумом. В интервью каналу Sky TG24 на полях саммита «Большой семерки» в Италии глава киевского режима заявил, что Россия якобы такие ультиматумы «выдвигала и раньше».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по целям ВСУ и поразили хранилище Storm Shadow.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.