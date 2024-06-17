«Давно мы не виделись»: МакSим вернулась на сцену после лечения от алкоголизма

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 78 0

Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от алкоголизма

«Давно мы не виделись»: МакSим вернулась на сцену после лечения от алкоголизма

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Выступление знаменитости благополучно состоялось в Новосибирске.

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, снова поет для своих поклонников. Впервые после длительного лечения от алкоголизма она приняла участие в шоу — в большом сборном концерте «Черника Music Fest» в Новосибирске. Возвращение на сцену звезда начала со своего хита «Наверно, это мой рай», получила в ответ громкие аплодисменты, а потом обратилась аудитории с короткой трогательной речью.

«Как же давно мы с вами не виделись. Как же давно мы нигде не выступали. И вот сегодня мы здесь. Новосибирск, мы очень-очень скучали», — цитирует певицу портал NGS.ru.

Максимовой пришлось поставить музыкальную карьеру на паузу после ряда неприятных инцидентов на концертах. Так, в прошлом году знаменитость продемонстрировала нерабочее состояние на гастролях в Сочи. После нескольких невнятных фраз мимо нот шатающейся походкой артистка ушла за кулисы. Зрители были возмущены и требовали обратно деньги за билеты. До этого случая любители творчества исполнительницы не раз подозревали ее в пьянстве и винили в неудачных выступлениях.

Отрицавшая ранее проблемы со спиртным МакSим после этого случая решилась на откровенный разговор и публично признала алкоголизм. Она отправилась в реабилитационный центр ради собственного благополучия, своих дочерей и фанатов. Ранее, писал 5-tv.ru, артистка взяла под опеку беременную мать-одиночку.

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