В Румынии пассажирский автобус с украинцами столкнулся с грузовиком

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 104 0

Среди пассажиров было 42 ребенка. Что известно об их состоянии?

В Румынии пассажирский автобус с украинцами столкнулся с грузовиком

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Secci

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В Румынии автобус с 57 украинцами столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали несколько человек. Об этом сообщил портал News.ro.

Оба транспортных средства направлялись в сторону города Констанца, в результате столкновения пострадали 15 человек, причем 13 из них были дети. В итоге были госпитализированы двое детей и столько же взрослых пассажиров.

На место инцидента прибыли пожарные службы, а также был введен «красный план вмешательства». Он предназначен для особо серьезных происшествий со значительным числом пострадавших, что позволяет быстрее реагировать на экстренную ситуацию.

Отмечается, что водителей обоих транспортных средств проверили — были ли они под состоянием алкогольного опьянения или нет, результаты оказались отрицательными.

Сообщается также, что в результате происшествие было возбуждено уголовное дело о причинении травм людям.

Ранее 5-tv.ru писал о похожем случае, который произошел также в Румынии, но тогда в автобусе находилось больше человек — все они также были украинцами. Что случилось с транспортным средством?

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