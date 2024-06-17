«Коза кричит»: как Николай Басков отомстил Ольге Бузовой

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 389 0

Басков сравнил пение Бузовой с криком козы

«Коза кричит»: как Николай Басков отомстил Ольге Бузовой

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Певец решил ударить «по больному» месту коллеги.

Народный артист России Николай Басков сравнил вокальные данные певицы Ольги Бузовой с криком козы. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Басков опубликовал видео со своего концерта, где исполнил сложное музыкальное произведение оперного уровня.

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — подписал артист.

Конфликт между артистами произошел на вручении музыкальной премии, где Басков был одним из ведущих. Бузова пришла на сцену в сияющем наряде, а артист припомнил ей инцидент с откровенным образом на выступлении в День защиты детей в Уфе.

«Иногда лучше молчать, чем говорить»: Бузова публично приложила Баскова

Тогда Бузова ответила, что хороших ведущих осталось мало, но акцентировать внимание на этом не стала. Однако уже в своих социальных сетях певица все же призналась подписчикам, что замечание ведущего ее задело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что знаменитый эстрадный певец Николай Басков объяснил, почему предпочитает так называемый «гостевой брак».

Тема:
Ольга Бузова
17 июн
Армия фанатов Бузовой «атаковала» соцсети ее обидчика Баскова
15 июн
«Иногда лучше молчать, чем говорить»: Бузова публично приложила Баскова
14 июн
Идет и делает? Благодаря чему Ольга Бузова добилась высот в карьере
14 июн
«Сейчас не хочу»: Тарасов отказался переспать с Бузовой
10 июн
«Нам теперь длину юбки измерять?» — Буланова заступилась за «голый» наряд Бузовой
8 июн
«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе
7 июн
С ума сойти: психолог объяснила влияние «голого» выступления Бузовой на подростков
7 июн
«Главное — внутренний мир»: Гурцкая оценила идею ввести дресс-код для артистов
6 июн
Ольга Бузова замаливает грехи после скандала в Уфе
4 июн
«Вызовет реакцию обратную»: Волочкова о введении дресс-кода для артистов
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака