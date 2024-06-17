«Коза кричит»: как Николай Басков отомстил Ольге Бузовой
Басков сравнил пение Бузовой с криком козы
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
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Певец решил ударить «по больному» месту коллеги.
Народный артист России Николай Басков сравнил вокальные данные певицы Ольги Бузовой с криком козы. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.
Басков опубликовал видео со своего концерта, где исполнил сложное музыкальное произведение оперного уровня.
«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — подписал артист.
Конфликт между артистами произошел на вручении музыкальной премии, где Басков был одним из ведущих. Бузова пришла на сцену в сияющем наряде, а артист припомнил ей инцидент с откровенным образом на выступлении в День защиты детей в Уфе.
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Тогда Бузова ответила, что хороших ведущих осталось мало, но акцентировать внимание на этом не стала. Однако уже в своих социальных сетях певица все же призналась подписчикам, что замечание ведущего ее задело.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что знаменитый эстрадный певец Николай Басков объяснил, почему предпочитает так называемый «гостевой брак».
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