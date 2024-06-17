Массовое отравление в Москве: в реанимации оказались 30 человек с ботулизмом

Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО
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Всего же за медицинской помощью обратились более 120 жителей российской столицы.
В Москве с симптомами ботулизма госпитализированы 55 человек. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, 30 пациентов помещены в реанимацию. Однако угрозы жизни ни для одного больного сейчас нет.
«Всего за медицинской помощью обратились 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления», — указывает Ракова.
Заммэра подчеркнула, что пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей и проходят обследование. Источник массового отравления уже выявлен и локализован.
Стоит отметить, что ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Отравление возникает после употребления в пищу продуктов, в которых содержится возбудитель инфекции.
Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор начнет расследование в связи с заражением ботулизмом в Москве.
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