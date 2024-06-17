Массовое отравление в Москве: в реанимации оказались 30 человек с ботулизмом

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 173 0

Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления

Массовое отравление в Москве: в реанимации оказались 30 человек с ботулизмом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всего же за медицинской помощью обратились более 120 жителей российской столицы.

В Москве с симптомами ботулизма госпитализированы 55 человек. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 30 пациентов помещены в реанимацию. Однако угрозы жизни ни для одного больного сейчас нет.

«Всего за медицинской помощью обратились 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления», — указывает Ракова.

Заммэра подчеркнула, что пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей и проходят обследование. Источник массового отравления уже выявлен и локализован.

Стоит отметить, что ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Отравление возникает после употребления в пищу продуктов, в которых содержится возбудитель инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор начнет расследование в связи с заражением ботулизмом в Москве.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака