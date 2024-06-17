Массовое отравление в Москве: в реанимации оказались 30 человек с ботулизмом

Всего же за медицинской помощью обратились более 120 жителей российской столицы.

В Москве с симптомами ботулизма госпитализированы 55 человек. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 30 пациентов помещены в реанимацию. Однако угрозы жизни ни для одного больного сейчас нет.

«Всего за медицинской помощью обратились 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления», — указывает Ракова.

Заммэра подчеркнула, что пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей и проходят обследование. Источник массового отравления уже выявлен и локализован.

Стоит отметить, что ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Отравление возникает после употребления в пищу продуктов, в которых содержится возбудитель инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор начнет расследование в связи с заражением ботулизмом в Москве.