Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

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Евгения Романова
Евгения Романова 125 0

Как будет определяться такой показатель в стране со следующего года?

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Alexander Legky; 5-tv.ru

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Правительство России приняло решение увеличить размер прожиточного минимума на 2025 год из расчета медиального дохода в 2023-м. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил, что в прошлые годы показатель определялся законом о федеральном бюджете. В 2025 году прожиточный минимум будут рассчитывать исходя из медиального дохода, оценивающего уровень жизни в России и влияющего на подготовку значимых социальных программ и мер помощи.

Премьер вместе с тем подчеркнул, что субъекты России сами установят свои величины, к которым привязаны виды льгот и пособий. Речь в том числе идет о выплатах нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам или пенсионерам, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума, который назначен в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что комитет Госдумы одобрил проект о донастройке налоговой системы. Процентная ставка останется на уровне 13% для тех, у кого годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.

 
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