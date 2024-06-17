Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении Boeing MH17, но остается открытой для установления причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совбеза ООН. Об этом заявили в МИД РФ.

«Мы прекращаем участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета (ИКАО — Прим. ред.) рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними», — говорится в заявлении.

В марте 2022 года Австралия и Нидерланды подали жалобу на Россию в рамках дела о крушении Boieng MH17. В ней утверждалось, что российская сторона якобы нарушила статью Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, запрещающую применять оружие против гражданских самолетов в небе.

Москва приняла участие в разбирательстве, которое Совет ИКАО инициировал, несмотря на возражения российской стороны. Однако Совет не стал проводить независимое расследование, а удовлетворился результатами псевдоэкспертизы только одной из сторон, заявили в МИД.

Также в Москве подчеркнули, что механизм разрешения разногласий Совета ИКАО изначально не способен работать беспристрастно, а большинство в нем ангажированы. При этом РФ остается приверженной резолюции Совбеза ООН 2166 (2014), выступает за установление истинных причин авиакатастрофы и открыта для необходимой работы, подчеркнули в МИД.

Дело MH17

Boeing MH17 малайзийских авиалиний потерпел крушение в небе над Донецком 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 человек — граждане десяти государств. Россию к расследованию этой трагедии не допустили.

Киев обвинил в крушении Boeing ополченцев из ДНР. Так как у тех не было орудия, способного сбить самолет, на Украине заявили, что его им предоставила Россия. Москва неоднократно опровергала эту версию и предоставляла данные в подтверждение своих слов. Однако они ни разу не были учтены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему решение Гааги по МН17 является заговором против России.