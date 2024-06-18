МИД РФ пообещал ответить на возможное ограничение передвижения дипломатов в ЕС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Захарова: Россия ответит в случае ограничения передвижения дипломатов в ЕС

МИД РФ пообещал ответить на возможное ограничение передвижения дипломатов в ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Запад охватила волна «шпиономании» в преддверии заседания Совета Евросоюза, иронично заметила Мария Захарова.

Россия примет ответные меры, если передвижение российских дипломатов по территории стран Евросоюза будет ограничено. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будем внимательно следить за развитием ситуации. В ЕС и, в первую очередь, в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны четко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и ее граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Захарова напомнила, что в прошлом году уже возникала инициатива ограничить передвижение российских дипломатов границами шенгенской зоны, однако тогда ее не приняли. Сейчас, в преддверии заседания Совета Евросоюза 28–29 июня, Запад охватила волна «шпиономании», и подобные идеи вновь озвучиваются, отметила дипломат.

На днях восемь западных стран потребовали ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. По данным Politico, инициатором выступила Чехия, которую активно поддержали Дания, Нидерланды, Польша, Румыния и страны Прибалтики.

Служащим российских дипмиссий и членам их семей хотят запретить выезжать за пределы страны, которая их аккредитовала. При этом новые ограничения собираются включить в очередной пакет санкций Евросоюза против России.

Глава польского МИД Радослав Сикорский по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам 27 мая заявил журналистам, что Польша вводит ограничения на передвижение по стране российских дипломатов. По его словам, российские дипломаты смогут перемещаться только внутри столичного региона — Мазовецкого воеводства. Мера не распространяется на посла РФ Сергея Андреева. Меры, по словам Сикорского, приняты в ответ на якобы гибридные действия России в Польше. Он добавил, что аналогичные ограничения вводятся в каждой стране Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что идея ограничить передвижение российских дипломатов в Евросоюзе рассматривалась в феврале во время разработки 13-го пакета санкций против России.

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