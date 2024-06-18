В Азове горит резервуар с нефтепродуктами: что происходит на месте ЧП

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Евгения Романова
Евгения Романова 858 0

Голубев заявил, что рисков перекидывания пожара в Азове на другие объекты нет

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official ;5-tv.ru

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Киевский режим совершил попытку атаки с помощью беспилотников по предприятию.

В Азовском районе Ростовской области загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки беспилотников ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

«Горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара пять тысяч кубических метров», — говорится в сообщении.

Однако позднее ведомство сообщило об уменьшении площади пожара до 3,2 тысячи кубометров. Для ликвидации огня задействованы 200 специалистов и 49 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет.

На месте также работает лаборатория Роспотребнадзора, она контролирует состояние воздуха. По последним данным, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале также сообщил, что рисков распространения пожара в Азове на другие объекты нет. Также отсутствует угроза для местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Якутии горит более 80 тысяч гектаров леса. При этом жаркая и сухая погода провоцирует образование новых очагов. В регионе введем режим чрезвычайной ситуации.

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