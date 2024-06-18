«Миха, как ты и хотел»: жена Глеба Жемчугова преподнесла ему сюрприз

Анастасия Роинашвили устроила супругу романтический ужин, где и прозвучало признание.

Блогер и ведущий мероприятий Глеб Жемчугов скоро снова станет отцом. О своем счастье он рассказал в личном блоге в социальных сетях.

Глеб Жемчугов поделился, что их семья ждет прибавление. Instagram* / gleb_zhemchugov

Жемчугов опубликовал видео, на котором рассказал о своей радостной новости.

«Вот так вот! Жемчуговых будет больше! Что тут говорить? Я скоро стану папой… Миха, как ты и хотел, у тебя скоро будет брат или сестра. Не знаю, что еще сказать, мы счастливы!» — отметил ведущий.

Приятный сюрприз ему сделала жена Анастасия Роинашвили, рассказав о своем положении во время романтического вечера. Она преподнесла ему небольшую записку и тест на беременность с двумя полосками.

Для Анастасии это первый ребенок, а вот Глеб познает счастье отцовства второй раз. У него есть старший сын Михаил, которого родила его бывшая супруга Ольга Ветер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер стала матерью уже второй раз, об этом актриса рассказала на своей страничке в социальной сети.

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