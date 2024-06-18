Все очень просто: Владимир Шахрин раскрыл рецепт человеческого счастья

Музыкант уверен, что получить позитивные эмоции, особенно в зрелом возрасте, можно даже в мелочах.

Российский певец и сооснователь группы «Чайф» Владимир Шахрин раскрыл главный секрет человеческого счастья. Об этом он рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 18 июня.

«Счастье — это единица непостоянная», — подчеркнул он.

Музыкант уверен, что находиться постоянно в таком состоянии невозможно, однако в жизни бывают моменты, которые радуют сердце. И необходимо их переживать как можно чаще, особенно в таком возрасте, как у самого певца — почти 65 лет.

«Я достаточно часто ощущаю себя абсолютно счастливым человеком», — признался Шахрин.

Сейчас для Владимира радостными моментами являются хорошими новости, которые касаются здоровья, или бытовые моменты, связанные с семьей.

Шахрин уверен, что зачастую счастье скрывается в мелочах. Он привел в пример случай с его маленькой внучкой, которая, несмотря на свой малый возраст, очень самостоятельная девочка и сдержанная на эмоции.

«Она ко мне подходит и просит меня: «Дедушка, давай вот это сделаем, а пойдем со мной цветы собирать“», — сказал он.

И в эти моменты его охватывает чувство полной радости, что она пришла и попросила у него помощи.

«Я думаю, быть любимым и заниматься любимым делом, любить кого-то — и есть самый простой рецепт счастья», — подытожил Шахрин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у известной рок-группы «Чайф» выйдет новый альбом в 2025 году — музыкальный коллектив обещает устроить юбилейный тур.