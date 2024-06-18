«Теперь у нас комплект»: Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 151 0

Актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз

«Теперь у нас комплект»: Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Кто родился у актрисы — мальчик или девочка?

Актриса Глафира Тарханова родила пятого ребенка. У нее появилась девочка. Своим счастьем она поделилась в личном блоге.

«Теперь у нас комплект. Четыре сыночка и лапочка дочка. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе… Понимая, что происходит, ради кого это и для чего», — написала актриса в личном блоге.

Пока имя малышки Тарханова решила оставить в секрете и не раскрывает его своим поклонникам. А они, в свою очередь, поздравили многодетную семью с пополнением.

«Какая радость и какое счастье. Глаша, поздравления»;

«Глашенька, поздравляю с прекрасным „комплексом“! Обнимаю»;

«Поздравляю! Как это прекрасно! Целый космос материнского счастья!» — написали подписчики и друзья.

Актриса состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фадеевым. Оказывается, своих сыновей — Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора — звезда родила в домашней обстановке, где была профессиональная акушерка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звездные мамы делятся секретами, как успевать воспитывать детей и зарабатывать деньги.

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