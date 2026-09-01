Диана Аверина поделилась первым фото новорожденного сына

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Василиса Власова
Василиса Власова 23 0

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина показала новорожденного сына Льва

Как выглядит новорожденный сын Дины Авериной

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Кадрами с семейного события поделились 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и ее супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.

тексттекст. Instagram*/ dmitry_solovyev

«Сегодня мы выписались. Это значит, мы едем домой. Едем с самыми возвышенными и самыми чистыми чувствами, от которых хочется летать» — поделилась пара в запрещенной сети.

Сын Лев появился на свет 29 августа в Нижнем Новгороде. На выписку приехали самые близкие родственники пары. В их числе была сестра-близнец гимнастки, Арина Аверина.

В социальных сетях счастливый отец эмоционально поблагодарил Дину Аверину.

«Ты мой герой! Ты моя гордость! Люблю тебя бесконечно-вечно» — написал он.

Без благодарности от олимпийского чемпиона не осталась и главный врач роддома номер четыре Эльвира Биткина и акушер-гинеколог Галина Илларионова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дина Аверина готовилась к первым родам и почему намеренно не выбрала московский роддом.

*— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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