Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 51 0

Он останется в изоляции до конца лета.

Фото, видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города / moscowcourts; 5-tv.ru

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Столичный суд оставил под стражей журналиста Артема Кригера, его обвиняют в участии в экстремистском сообществе ФБК* (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Задержанному была избрана мера пресечения — заключение под стражу на срок 2 месяца, до 18 августа 2024 года.

Руководство и члены экстремистских сообществ, как на территории страны, так и за рубежом, ведут подрывную деятельность, направленную против России. Известно, что Иван Жданов**, директор упомянутого фонда, заявил о работе своей организации с западными чиновниками, в частности по продвижению санкционных списков против тех, кто поддерживает спецоперацию. Также экстремист активно агитировал сторонников финансово помогать ВСУ и украинским
благотворительным организациям.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении Моргенштерна*** зарегистрировали еще один протокол.

* — включено в список террористов и экстремистов.

** — включен в список террористов и экстремистов.

*** — признан физлицом-иноагентом в РФ

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Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей

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