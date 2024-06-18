Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей

Столичный суд оставил под стражей журналиста Артема Кригера, его обвиняют в участии в экстремистском сообществе ФБК* (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Задержанному была избрана мера пресечения — заключение под стражу на срок 2 месяца, до 18 августа 2024 года.

Руководство и члены экстремистских сообществ, как на территории страны, так и за рубежом, ведут подрывную деятельность, направленную против России. Известно, что Иван Жданов**, директор упомянутого фонда, заявил о работе своей организации с западными чиновниками, в частности по продвижению санкционных списков против тех, кто поддерживает спецоперацию. Также экстремист активно агитировал сторонников финансово помогать ВСУ и украинским

благотворительным организациям.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении Моргенштерна*** зарегистрировали еще один протокол.

* — включено в список террористов и экстремистов.

** — включен в список террористов и экстремистов.

*** — признан физлицом-иноагентом в РФ