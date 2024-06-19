Загадка прошлого: на дне Ладожского озера нашли корабль с изображением чудовища

Таинственное судно затонуло около 100 лет назад.

Дайверы обнаружили на дне Ладожского озера затонувший корабль середины XIX века. И вряд ли это было торговое или рыболовецкое судно — уж очень богатый интерьер.

Самое загадочное — изображение чудовища Левиафана, который символизирует силу и могущество. Кому мог принадлежать корабль, который почти два столетия пролежал на дне, разбирался корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

Тишину холодных вод Ладожского озера нарушает группа неутомимых исследователей. Пятеро дайверов погружаются на глубину 34 метра, чтобы узнать тайны затонувшего судна.

Пароход, предположительно финский, обнаружили недалеко от острова Коневец. Он покоился на дне более 100 лет. Первые за век посетители тщательно изучают покрытые водорослями и илом интерьеры. Исследование затрудняет капризная погода Ладоги.

«Мы в этот раз не взяли техническое оборудование необходимое, поэтому ограничены 40 метрами и 18 минутами работы на глубине», — говорит дайвер научно-исследовательского проекта «1XPEDITION» Андрей Петров.

Даже этого времени вполне достаточно, чтобы обнаружить ценные артефакты. Первыми находками стали несколько керамических сосудов, корабельная рында, умывальник, элементы судового декора, телеграф и шведские огнестойкие кирпичи. Исследователи уже выдвигают теорию, что на судне мог быть камин.

«Именно этот тип кирпича, именно этот разновид — он достаточно редок. Он отличался размером надписи, символами и рисунками, изображенными на кирпиче», — объясняет летописец Центра научных исследований «1XPEDITION» Станислав Трофимов.

Пароход на дне Ладоги внушительных размеров, его длина — 26 метров. Название и назначение узнать пока не удалось. Богатые элементы декора, по мнению начальника экспедиции, указывают на особое предназначение корабля.

«Обычное рыболовное или торговое судно, я сомневаюсь, что могло иметь такой интерьер. И, как я уже говорил, последнее слова за археологами», — считает координатор проекта «1XPEDITION» Сергей Куликов.

Особый интерес у исследователей вызвал расположенный на носу барельеф, напоминающий мифическое чудовище — Левиафана. Что может на самом деле означать змей, объяснили историки.

«На самом деле нашли финское транспортное судно, которое перевозило, возможно, кирпич. Что касается истории про Левиафана, это очень смешно, потому что это — традиционное изображение дельфина. Вот именно так с XVI века изображали дельфинов», — отмечает доктор исторических наук Кирилл Назаренко.

Повреждения говорят о том, что судно могло затонуть после взрыва в паровом отделении. Сейчас исследователи, ждут, когда к ним присоединятся археологи, чтобы продолжить изучение. Поднятые со дна предметы отправили в Институт археологии РАН. И, пока ведется исторический анализ, безымянный пароход продолжит хранить свои тайны на дне Ладожского озера.