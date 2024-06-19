Разброд и шатания: как решения президента Макрона довели французов до истерики

Чего именно так боятся граждане страны?

После недавних решений президента Франции Эммануэля Макрона жители страны начали испытывать стресс гораздо чаще. Об этом пишет газета Lavanguardia, ссылаясь на заявление главы Французской федерации психологов Глэдис Мондьер.

По его словам, французы чувствуют атмосферу политической неопределенности. Они обеспокоены возможным изменением баланса демократии, вероятным приходом к власти крайне правых сил во главе с Марин Ле Пен и тем, что Макрон объявил внеочередные парламентские выборы.

Все эти факторы пагубно отражаются на их здоровье. Мондье утверждает, что многие жители Франции страдают из-за бессонницы, постоянного чувства тревоги и других симптомов стресса.

При этом какие-то эпидемиологическое исследование в стране не проводились, психолог делает выводы исключительно на собственных наблюдениях и опыте коллег.

Провал партии Макрона на выборах в Европарламент стал для него большим ударом по имиджу. Его сторонники из «Ренессанса» набрали вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После этого лидер Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и проведении досрочных выборов в парламент, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

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