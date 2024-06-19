Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию

Четыре паломника из России умерли во время хаджа в Мекку Саудовской Аравии. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российском генконсульстве в Джидде.

Мужчина и три женщины, прибывшие паломниками в Мекку из России, скончались во время мусульманских обрядов хаджа. В генконсульстве уточнили, что смерть наступила по естественным причинам, связанным с их возрастом и здоровьем. Их похоронят в Мекке.

В дипломатическом ведомстве добавили, что во время хаджа среди паломников не редко случаются смерти, поскольку на такой мусульманский обряд соглашаются и пожилые люди, и страдающие от серьезных заболеваний.

Массовое паломничество в Мекку и Медину Саудовской Аравии проходит ежегодно. В этом году в хадж отправились почти 25 тысяч паломников из России.

Зарубежные СМИ также отмечают наличие смертей среди паломников во время хаджа. Так, в 2024 году из-за жары умерли не менее 550 паломников, большинство из них — египтяне и иорданцы. Температура в Саудовской Аравии на текущей неделе достигла +45 градусов, а в крупнейшей мечети Мекки — +52 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мусульмане отмечают Курбан-байрам. Это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после Ураза-байрам. Во всех регионах России ежегодно собираются сотни тысяч мусульман.