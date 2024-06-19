Принимает поздравления: скандальный хирург Хайдаров стал отцом во второй раз

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Алина Крылова
Алина Крылова 238 0

Судившийся со Славой пластический хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз

Принимает поздравления: скандальный хирург Хайдаров стал отцом во второй раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Супруга доктора, Светлана Сильваши, обрадовала звездного мужа долгожданным пополнением в семье.

Скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз. Супруга доктора, бизнесвумен Светлана Сильваши, преподнесла звездному мужу сюрприз во второй половине июня. В роддоме Москвы на свет появился второй общий ребенок пары.

имур Хайдаров поделился первым фото из палаты после родов женыТимур Хайдаров поделился первым фото из палаты после родов жены. Instagram* / dr.timur_khidarov

В соцсетях счастливый отец тут же поспешил похвастаться свершившимся в жизни событием, а заодно рассекретил пол новорожденного малыша: на свет в знаменитой паре появилась девочка.

Над именем Хайдарову и Сильваши еще предстоит подумать, но советников у супругов будет море: чего стоят только наветы Филиппа Киркорова, который сумел убедить половину отечественного шоу-бизнеса в правильности того или иного выбора.

Лицо малыша Хайдаров и Сильваши, согласно суевериям, пока скрывают. Зато в социальных сетях на пластического хирурга и его жену уже обрушился шквал поздравлений: комментаторы наперебой желали малышке здоровья.

Впервые о том, что Хайдаров станет отцом во второй раз, Светлана Сильваши сообщила зимой 2024 года. Супруги вместе воспитывают дочь бизнесвумен от первого брака — Софию, а также общую дочь — Амиру. Малышка появилась на свет в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru писал, какие операции Тимур Хайдаров провел Филиппу Киркорову.

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