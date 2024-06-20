«Шок»: отец Фриске не ожидал увидеть «оживленную» дочь

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 5 797 0

Отцу Фриске стало плохо, когда он увидел на сцене голограмму дочери

«Шок»: отец Фриске не ожидал увидеть «оживленную» дочь

Фото: www.globallookpress.com

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Бывшие солистки группы «Блестящие» спели знаменитую песню Жанны Фриске «А на море белый песок».

Отец Жанны Фриске Владимир был в шоке, увидев «оживленную» дочь. Об этом он рассказал порталу Woman.ru.

На прошедшей в Москве церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ» певице посмертно вручили награду. Ее забирал отец Фриске. Бывшие солистки «Блестящих» и сестры певицы поднялись на сцену, чтобы исполнить ее знаменитую песню «А на море белый песок». В какой-то момент к ним присоединилась и сама Фриске — в виде голограммы.

Организаторы не учли одного — для непредупрежденного о таком перфомансе отца, это стало настоящим шоком. Владимиру стало нехорошо.

«Я не знал и, конечно, не сразу разобрался. Потом понял, что к чему. Обдумал спокойно, очень приятно, что так сделали. А сначала — шоковое состояние», — рассказал Владимир.

Он поделился, что ему стало тяжело дышать и заболело сердце.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец Жанны Фриске рассказал об отношениях с Шепелевым.

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