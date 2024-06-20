«Дали одну бутылку воды»: россиян задержали на 12 часов в аэропорту турецкого Даламана

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 62 0

Пассажиров «Победы» задержали на 12 часов в аэропорту Даламана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Компания пообещала разобраться с проблемой.

Рейс Екатеринбург — Анталья авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в турецком городе Даламан. Самолету не хватило топлива, а потом и вовсе сломался двигатель. Из-за этого туристы застряли в аэропорту на 12 часов. Об этом сайту 5-tv.ru сообщила пассажирка Альбина Бикулова.

Женщина рассказала, что инцидент произошел из-за нехватки мест в аэропорту Антальи. Самолету не хватило топлива, чтобы он мог дождаться разрешения на посадку в воздухе. Поэтому его перенаправили в Даламан. Там он приземлился в 10:00, а на 16:00 назначили вылет в Анталью. Причиной такого разрыва во времени стало отсутствие экипажа.

«Самолет не смог завестись, нас снова держали в самолете и не говорили ничего. За все это время нас покормили один раз и дали только одну бутылку воды. На тот момент мы ждали уже более восьми часов», — рассказала девушка.

ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА ; 5-tv.ru

После того, как люди вновь сели в самолет, капитан объявил, что у судна не работает двигатель. Из-за этого пассажиры вернулись в аэропорт.

Авиакомпания создала чат для пассажиров, в котором представители «Победы» комментировали ситуацию. Туристам пообещали выплатить компенсацию и сказали, что самолет вылетит в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани временно ограничили работу аэропорта.

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