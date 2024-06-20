Мертвые души: жительница Екатеринбурга выдумала трех детей ради выплат

Каким образом мошеннице удалось обмануть социальные службы?

В Екатеринбурге местная женщина получила пособие на выдуманных детей. Как сообщает издание URA.RU, мошенница предоставила в управление соцполитики документы о рождении сразу троих детей, которых по факту просто никогда не существовало.

В итоге 26-летняя женщина заработала на этом 892 тысячи рублей. Однако через какое-то время аферу распознали и возбудили против предприимчивой «матери» уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

«Женщина предоставила документы на трех детей, которые у нее якобы родились в 2019, 2021 и 2022 годах. Объяснила, что рожала их вне больницы, и потребовала выплаты — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу и прочее», — рассказывает источник издания.

При этом оформить поддельные свидетельства о рождении детей фальшивой матери помогла знакомая по имени Гуля, которая якобы зарегистрировала их в ЗАГСе Челябинска. «Акушерами» же выступала семья неких Ивановых, которые в качестве свидетелей подтвердили в управлении соцполитики факт родов на дому. За свою ложь все соучастники преступления получили по 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что у женщины на самом деле есть двое несовершеннолетних детей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники придумали новый способ красть деньги с помощью «Википедии».