«Кто-то нарывается»: между Давой и Стасом Костюшкиным назревает конфликт

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 154 0

Блогер Дава обвинил Стаса Костюшкина в плагиате

«Кто-то нарывается»: между Давой и Стасом Костюшкиным назревает конфликт

Фото: www.globallookpress.com / VCG

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер прокомментировал ситуацию в личном блоге.

Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, считает, что певец Стас Костюшкин украл у него песню. Своими Мыслями Манукян поделился в личном блоге.

На днях экс-солист группы «Чай вдвоем» выложил в соцсети небольшой отрывок своей новой песни. И сразу после этого Дава принялся негодовать и высказывать претензии.

«Проснулся и, если честно, немного в шоке от происходящего. Сейчас будем разбираться», — пожаловался блогер поклонникам.

Он считает, что новый трек Костюшкина уж очень напоминает песню «Роли», которую Дава исполнял вместе с Филиппом Киркоровым.

Костюшкин в стороне не остался и ответил Даве на своей странице в соцсети.

«А я вот сейчас не понял — это кто-то на конфликт нарывается сейчас что ли? Ну давай», — ответил Даве певец в соцсетях.

Дава прокомментировал новую песню КостюшкинаДава прокомментировал новую песню Костюшкина. Instagram* / dava_m

Ранее 5-tv.ru писал про новый конфликт Давы и Киркорова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+18° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.42
2.79 91.45
2.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы
22:45
На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию
22:26
«Одевается невпопад»: стилист назвала самую безвкусно одетую звезду
22:06
Умер американский актер Дональд Сазерленд
21:47
Врачи Казани извлекли из сердца военнослужащего осколок
21:27
Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака