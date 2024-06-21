Все в меру: к какой болезни может привести повышенный уровень тестостерона

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Врач Ильичева: высокий уровень тестостерона с возрастом может вызвать болезни

Все в меру: к какой болезни может привести повышенный уровень тестостерона

Фото: www.globallookpress.com / © Jochen Tack

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Обычно уровень этого полового гормона постепенно снижается после 25 лет.

Пожилые мужчины с высоким уровнем тестостерона могут быть подвержены значительному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом изданию Lenta.ru рассказала нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Обычно после 25 лет уровень половых гормонов тестостерона и эстрогена в организме постепенно снижается. Он уменьшается примерно на один процент в год, что является одним из существенных факторов старения.

«Эстроген и у мужчин, и у женщин поддерживает плотность костей, эластичность кожи, увлажненность слизистых. Тестостерон тоже важен для обоих полов, так как отвечает за формирование и соотношение мышечной и жировой ткани, уменьшает объем жировых отложений и помогает сохранять мышцы», — поделилась специалист.

Однако если уровень тестостерона во взрослом возрасте оказывается выше обозначенной нормы, это не приносит пользу. Согласно исследованию, о котором рассказала эксперт, мужчины с циркулирующим тестостероном могут столкнуться с фибрилляцией предсердий — нарушением сердечного ритма. Из-за него же повышается вероятность возникновения тромбов.

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