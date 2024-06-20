«Поддержать здесь и сейчас»: работающие родители с двумя и более детьми смогут получать выплаты

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 253 0

Госдума приняла в I чтении проект о выплате работающим родителям с двумя детьми

«Поддержать здесь и сейчас»: работающие родители с двумя и более детьми смогут получать выплаты

Фото: www.globallookpress.com / © rgb fotografie

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Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Какие условия нужно соблюсти, чтобы была возможность получить такую социальную меру?

Ежегодную выплату предусмотрят для работающих родителей и имеющий двух и более детей. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесло правительство России. Законопроект предусматривает ежегодную выплату работающим родителям при условии, что их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Мера распространяется только на граждан России, постоянно проживающих в стране.

Размер выплаты будет рассчитываться в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. При этом средства сможет получить каждый из родителей, усыновителей или попечителей при наличии детей до 18 лет и студентов до 23 лет.

Задолженности по алиментам могут стать препятствием для получения выплат.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2026 года. Налоговая база для расчетов выплат будет сформирована уже в 2025 году.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что сегодня помощь семьям с детьми играет ключевую роль в повышении качества жизни россиян и создании благоприятных условий для воспитания и образования.

«Когда надо поддержать здесь и сейчас, максимально оперативно», — считает он.

По информации Чаплина, число многодетных семей в России выросло. Так, в 2024 году в стране насчитывается 2,4 миллиона таких семей, в которых воспитываются около 7,7 миллиона детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить налоговый вычет за образование детей.

Для его оформления родители могут прибегнуть сразу к нескольким способам. В одном случае, например, можно самостоятельно заполнить декларацию в ФНС или же сделать это через сайт налоговой. Есть также другой способ — обратиться в бухгалтерию по месту своей актуальной работы.

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