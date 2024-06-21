Агрессивные личинки: что делать при признаках чесотки

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Врач Маталин: сегодня для лечения чесотки разработаны современные средства

Агрессивные личинки: что делать при признаках чесотки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Max 4e

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За сколько дней сегодня можно вылечить заболевание?

Доктор биологиче­ских наук Андрей Маталин рассказал, что необходимо делать при появлении симптомов чесотки.

Специалист в беседе с aif.ru объяснил, что заболевание провоцирует чесоточный зудень — мелкий паразитический клещ. В кожу человека внедряются самки и их еще более агрессивные личинки. Зуд из-за чесотки особо усиливается ночью и вечером.

«Так проявляется аллергическая реакция на продукты жизнедея­тельности клеща. Обычно поражается кожа между пальцами рук (96% случаев) и ног, на запястьях, стопах и в паху», — рассказал Андрей Маталин.

Эксперт также рассказал, что белые полоски на коже — это следы проникновения клещей, которые называют также чесоточными ходами.

Сейчас при своевременном обращении к врачу вылечить заболевание можно за семь дней. Специалисты разработали безопасные и эффективные средства.

Важно помнить, что при подозрении на заражении чесоткой у одного члена семьи, провериться необходимо всем. А в качестве профилактики врач Андрей Маталин посоветовал регулярно мыть руки, минимум раз в неделю менять постельное белье, не забывать стричь ногти, не надевать чужую одежду и проводить дома влажную уборку.

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