«Мы звали ее спать с нами»: Самойлова раскрыла детали скандала с Боней

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 63 0

Блогер Самойлова рассказала о конфликте на съемках шоу с участием Бони

«Мы звали ее спать с нами»: Самойлова раскрыла детали скандала с Боней

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость устроила конфликт на съемках популярного шоу. Что именно произошло между селебрити?

Блогер Оксана Самойлова раскрыла подробности скандала, который устроила Виктория Боня на съемках шоу, где звездам приходиться выживать в Дубае. Свою точку зрения она высказала в Telegram-канале.

По ее словам, причиной конфликта стало недовольство Бони распределением спальных мест. Дело в том, что ночью команде надо было разойтись по палаткам. В одной выпало ночевать Самойловой с супругом Джиганом, в другой разместились возлюбленные Надежда Сысоева и Саша Стоун. Третью палатку предстояло занять Виктории Боне с Торнике Квитатиани и Вячеславом Чепурченко. Именно последнее не устроило Викторию, которая начала ругаться.

«К нашей паре в момент происходящего вообще не было никаких претензий. Ни один из участников не сказал: „Почему Джиган и Оксана спят в отдельной палатке?“. Когда мы увидели, что стало происходить, мы сразу позвали Вику. И Денис позвал ее несколько раз спать с нами, и я несколько раз позвала ее, но она не согласилась, и все продолжилось дальше», — объяснила Самойлова.

В итоге уступить Боне палатку решили Квитатиани и Чепурченко, а им пришлось ночевать под открытым небом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Самойлова постоянно прощает Джигана.

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