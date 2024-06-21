«Бритни Спирс так и сделала»: какой фишкой «Иванушкек» воспользовалась певица

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 2 050 0

Певица Бритни Спирс повторила идею «Иванушек» с туром по школам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Американская артистка повторила идею российской музыкальной группы.

Участники группы «Иванушки International» поделились, что их идею с туром по школе спустя время использовала американская певица Бритни Спирс. Об этом музыканты рассказали эксклюзивно автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

Когда у музыкального коллектива вышло несколько песен, то их продюсер и основатель группы Игорь Матвиенко придумал фишку, которая, к сожалению, не стала популярной сразу. Это был пиар-ход для продвижения группы. Согласно плану, артисты должны были совершить тур по учебным заведениям.

Они выступили один раз в московской школе, где это сняли на камеру и транслировали по одному из российских телеканалов. Тогда она не сработала и стала популярной только спустя много лет. 

«Это был один раз, через 25 лет — это фишка выстрелила», — засмеялся Андрей Григорьев-Аполлонов.

Потом ее активно использовала для своего продвижения певица Бритни Спирс.

«После этого Бритни Спирс так и сделала. Серьезно. Она же совершила тур по колледжам по школам, что и вырастило в дальнейшем ее всю фан-базу», — подчеркнул Кирилл Туриченко.

Полное интервью с «Иванушками International» смотрите в рамках спецпроекта 5-tv.ru в Дзен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками».

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