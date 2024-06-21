На Украине возбудили дело против актера Виталия Гогунского

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского актера Виталия Гогунского. Звезда сериала «Универ» проходит сразу по нескольким статьям, в том числе — «оправдание действий России».

Согласно информации, размещенной на официальной странице ведомства в социальных сетях, на Украине артисту может грозить до 12 лет лишения свободы.

Сам актер пока никак не комментировал ситуацию.

Стоит отметить, что после начала российской спецоперации Гогунский сразу выбрал четкую позицию и заявил, что понимает, почему именно власти РФ были вынуждены принять такое решение. Более того, актер неоднократно ездил в зону СВО, чтобы поддержать бойцов ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезду сериала «Склифосовский» задержали в Москве.