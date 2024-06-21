Звезду сериала «Склифосовский» задержали в Москве
Актера сериала «Склифосовский» Сагиашвили задержали в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Что натворил актер?
Актера Георгия Сагиашвили, известного по роли в популярном сериале «Склифосовский», задержали в Москве. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.
Известно, что артист в это время находился за рулем каршеринга в районе Некрасовка. Его остановили правоохранители. В ходе личного досмотра у Сагиашвили было обнаружено запрещенное вещество. Оно изъято и отправлено на экспертизу.
Сагиашвили также известен по ролям в сериалах «Немодельное агентство» и «С нуля».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале лета 2023 года актрису Кристину Бабушкину и ее супруга задержали с запрещенными веществами.
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