«Сотни сообщений»: звезда «Шерлока» обратилась в полицию из-за угроз убийством
Актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях
Фото: www.globallookpress.com / Nils Jorgensen
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жизнь актрисы превратилась в настоящий детектив?
Актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию после того как ей стали поступать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источник.
Аббингтон получила множество ужасных сообщений после ухода из проекта «Танцующие звезды».
Актриса обвинила своего партнера Джованни Перниса в оскорбительном поведении. Его методы тренировок привели к «легкому посттравматическому стрессовому расстройству» у Аббингтон.
«В какой-то момент она с трудом справлялась с сотнями сообщений, в которых содержались неприятные вещи и угрозы ее безопасности», — говорится в сообщении.
Одновременно с этим Пернис пытается прийти в себя после «оскорбительных» слов Аманды Аббингтон. По его словам, в его сторону часто поступают необоснованные обвинения, и он надеется, что вскоре его невиновность докажут.
Актриса Аманда Аббингтон стала известной после роли жены доктора Ватсона Мэри в телесериале «Шерлок».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что муж звезды сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти, которая уже долгое время борется с онкологией, отказывает ей в разводе, чтобы не платить алименты.
Читайте также
59%
-0.59 94.08
-0.18
Нашли ошибку?