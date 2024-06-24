«Сотни сообщений»: звезда «Шерлока» обратилась в полицию из-за угроз убийством

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 108 0

Актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях

«Сотни сообщений»: звезда «Шерлока» обратилась в полицию из-за угроз убийством

Фото: www.globallookpress.com / Nils Jorgensen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жизнь актрисы превратилась в настоящий детектив?

Актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию после того как ей стали поступать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источник.

Аббингтон получила множество ужасных сообщений после ухода из проекта «Танцующие звезды».

Актриса обвинила своего партнера Джованни Перниса в оскорбительном поведении. Его методы тренировок привели к «легкому посттравматическому стрессовому расстройству» у Аббингтон.

«В какой-то момент она с трудом справлялась с сотнями сообщений, в которых содержались неприятные вещи и угрозы ее безопасности», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим Пернис пытается прийти в себя после «оскорбительных» слов Аманды Аббингтон. По его словам, в его сторону часто поступают необоснованные обвинения, и он надеется, что вскоре его невиновность докажут.

Актриса Аманда Аббингтон стала известной после роли жены доктора Ватсона Мэри в телесериале «Шерлок».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что муж звезды сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти, которая уже долгое время борется с онкологией, отказывает ей в разводе, чтобы не платить алименты.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.37
-0.59 94.08
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:58
Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
1:37
«Баклажек 30 привез»: юный очевидец ЧП во Фрязине носил воду пожарным
1:16
Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата
0:58
Плохое предчувствие и странные улики: Панкратов-Черный о смерти Шукшина и Евстигнеева
0:38
Штаб Трампа заявил о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году
0:12
Названа предварительная причина пожара в подмосковном Фрязино

Сейчас читают

Хабиб и Махачев выразили соболезнования пострадавшим в терактах
«Не хочется даже вспоминать»: жители Севастополя о том, как пережили атаку ВСУ
Страх, пробирающий до дрожи: японские фильмы ужасов, покорившие мир
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака