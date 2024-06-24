«Я хочу иногда беспорядочных связей»: Богатырева заподозрили в измене жене

Неужели актеру стало скучно в браке?

Актера из сериала «Кухня» Марка Богатырева заподозрили в измене жене Татьяне Арнтгольц. Его заметили в компании с другой девушкой, с которой он довольно развязно танцевал. Об этом сообщили на одном из федеральных каналов.

В одном из столичных клубов актер проводил время с неизвестной дамой, его руки находились на ее бедрах, а на пальце не отсутствовало обручальное кольцо, что стало источником нового слуха — в звездной семье не все так гладко.

«Я хочу иногда беспорядочных связей. Что касается секса, для меня это чуть больше — это общение, это романтика, эстетство», — признался Богатырев.

По словам Марка, он не терпит рутины и не любит сидеть на одном месте. Однако на вопросы об измене ничего не отвечал и даже утверждал, что скоро собирается с семьей на отдых в Турцию.

Звезда сериала «Кухня» известен своей ветреностью, его даже подозревают в отношениях с Еленой Подкаминской, пока они снимались в одном проекте. Но актер такие подробности своей личной жизни оставляет в секрете.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Ольга Кузьмина сообщила в блоге, что крестила младшую дочь Миру-Марию.