Казнить нельзя помиловать: суд в США оправдал мужчину, ждавшего приговор 20 лет

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 47 0

Суд в Техасе признал невиновным американца, ждавшего смертную казнь 20 лет

Казнить нельзя помиловать: суд в США оправдал мужчину, ждавшего приговор 20 лет

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Американец обвинялся в изнасиловании и убийстве собственной соседки. Однако спустя годы выяснилось, что следствие проходило с явными нарушениями.

Суд штата Техас оправдал американца, который порядка 20 лет ожидал свою смертную казнь. Об этом сообщает телеканал CNN.

Керри Макса Кука признали виновным в преступлении, которое было совершено еще в 1977 году. Мужчина обвинялся в изнасиловании и убийстве своей соседки. Судьи дважды выносили обвинительный вердикт — в 1979 и 1994 годах. Американец неоднократно пытался его обжаловать, но в итоге пошел на сделку со следствием и признал вину.

И только в 2024 году уголовный апелляционный суд Техаса еще раз пересмотрел дело, посчитав доводы предыдущих инстанций неубедительными.

Основаниями стали лживые показания некоторых фигурантов и неверная интерпретация улик. Например, второй подозреваемый и сокамерник Кука солгал, чтобы смягчить срок себе.

Кроме того, повторная судмедэкспертиза показала, что материалы ДНК, найденные на вещах убитой, принадлежат не Куку, как утверждалось ранее.

В итоге 68-летний Кук оказался в числе 199 американских заключенных, которые с 1973 года смогли добиться оправдания после вынесения смертного приговора.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года.

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