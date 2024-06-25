«Частично в сознании»: жена Кушанашвили рассказала о его состоянии после операции

Недавно журналисту потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Состояние знаменитого журналиста Отара Кушанашвили остается стабильным после проведенной операции. Подробности рассказала его супруга Ольга.

«Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — поделилась Ольга в беседе с Teleprogramma.pro.

Она также уточнила, что его уже вывели из состояния медикаментозного сна.

Недавно журналисту провели экстренную операцию. Он обратился в больницу с жалобами на сильные боли в области сердца и живота. У него заподозрили наличие опухоли. На данный момент Отар Кушанашвили восстанавливается после хирургического вмешательства и приходит в себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова перенесла экстренную операцию. О причинах хирургического вмешательства, из-за которого она пропустила музыкальную премию, знаменитость не рассказала.