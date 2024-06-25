Актриса не только отправила надоедливых комментаторов куда подальше, но и обмолвилась, что сердце ее занято.

Актриса Настасья Самбурская, поклонники которой уже не первый год ждут ее похода в ЗАГС, жестко ответила на вопрос о личной жизни. Однако, как отмечает 7Дней.ru, артистка все же не удержалась и намекнула фанатам на свой новый роман.

В соцсети артистка разместила видео с фотосессии под собственную песню. Во время съемки звезда была одета в черное платье с корсетом и глубоким декольте. Поклонники оценили фигуру Самбурской, но у них появился один вопрос.

«Почему такая женщина до сих пор одинока?» — задал ей вопрос интернет-пользователь.

Ответ знаменитости не заставил себя долго ждать.

«Я не одинока! Если я вам его не выкладываю, это не значит, что у меня его нет! Идите уже в …», — написала актриса.

К слову, Самбурской уже 37 лет, но замужем она была лишь раз. Брак с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем продлился лишь два месяца. После развода у знаменитости были романы, но к созданию семьи они не привели.

При этом она не раз признавалась, что, как и любая женщина, хочет найти достойного спутника. Не против и детей, но рожать для себя не собирается. Если же возникнет желание все-таки стать мамой, то возьмет ребенка из детского дома.

Тем не менее, не все интернет-пользователи разделили такую позицию с актрисой.

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