Мог избежать скандала? Новые подробности об аресте Джастина Тимберлейка

Актер не просто сильно увлекся спиртными напитками, но еще и пьяный сел за руль.

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк, которого задержали за вождение в нетрезвом виде, мог избежать серьезных проблем. Об этом сообщает издание Nypost.com со ссылкой на источник.

Еще до того, как Тимберлейк сел за руль, молодой патрульный Майкл Аркинсон, заметил, как актер нетвердо держится на ногах и направляется в сторону парковки. Офицер не узнал актера и посоветовал ему вызвать такси и не садиться за руль. Но тот пренебрег его советом.

Уже позже Майкл Аркинсон обнаружил машину, которая проезжает по дороге зигзагами и остановил ее. За рулем оказался Джастин. Специальные тесты подтвердили подозрения офицера, певец был пьян. Хотя даже и без тестов это было понятно, так как у Тимберлейка была невнятная речь и от него разило спиртным.

При этом певец утверждал, что выпил «всего один мартини». Однако некоторые очевидцы в отеле, где тот отдыхал, уверяли, что он вел себя неадекватно и выпивал очень много напитков.

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Сейчас актер ожидает суда, за такое поведение ему грозит серьезного наказание — до полугода тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Джастина Тимберлейка рассказала о трудностях в их браке.