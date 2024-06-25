«Все на крови замешано»: Проклова раскрыла причину аборта от Янковского

Знаменитый актер без памяти любил Проклову, хотя был женат на актрисе Людмиле Зориной.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова призналась, почему решила прервать беременность от народного артиста СССР Олега Янковского. Знаменитый актер без памяти любил Проклову, хотя был женат на актрисе Людмиле Зориной. Неправильная связь, страх за будущее побудили Проклову к аборту.

«Я вспоминаю те времена, когда аборт — это было нормально, так все женщины избавлялись от нежелательной беременности. И мне казалось, что это решит все неразрешимые проблемы, которые превратились в эдакий сгусток боли», — сообщила Проклова на популярном шоу.

У актрисы не было цели добиться развода Янковского, у которого уже был подрастающий сын. К тому же она не хотела усложнять себе жизнь вторым ребенком.

«Все было на такой крови замешано, что добавить в эту мясорубку еще одного маленького человека я не считала возможным. Родился бы ребенок, что бы было в семье у Олега — с его сыном, с женой, у него самого? Что было бы у меня?» — вопрошала артистка.

Не постеснялась Проклова и признания в том, что не раз имела связь с женатыми. При этом она никогда не пыталась их женить на себе. По ее словам, она могла себе позволить влюбиться в занятых мужчин, но все равно понимала, как они ненадежны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какую Елена Проклова рассказала правду о смерти своих детей.